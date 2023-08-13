Производители картофеля снизили цены в России почти на четверть

Производители картофеля снизили цены в России почти на четверть
Фото: Baltphoto

Цены производителей картофеля в России снизили цены на свой продукт на 23,5% по сравнению с прошлым годом.

Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерство сельского хозяйства России сообщает «РИА Новости». Отмечается, что 9 августа цены на картофель от производителя оказались на 23,5% меньше, чем этот же день год назад.

Снизились цены и на сливочное масло. Так, за год продукт стал дешевле на 1,8%. А вот соль, наоборот, подорожала на 3,5%. Стоимость мяса также неизменно растет, однако эксперты связывают данный факт с сезонностью и уже в сентябре мясо можно будет купить по более привлекательной цене.

Напомним, ранее стало известно о росте цен на такси в Санкт-Петербурге на 18,2% еще до принятия нового закона, который, по мнению аналитиков, должен был стать поводом для увеличения стоимости перевозок горожан.

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