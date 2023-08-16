Дзюба получил наказание за угрозы в адрес журналиста

Инцидент произошел после матча. Спортсмен пропустил игру и смотрел ее с трибун.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу на два матча условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей за то, что спортсмен угрожал журналисту. Испытательный срок футболисту дали до конца сезона. Об этом в беседе с журналистами заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Как сообщают РИА новости, в минувшую субботу состоялся матч «Локомотива» и «Крыльев Советов» со счетом 1:1. Дзюба из-за болезни смотрел матч на трибуне. После игры у него произошел конфликт с журналистом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что футболист «Зенита» Адамов временно перейдет в «Оренбург» на правах аренды. О новом временном переходе футболиста в другой клуб сообщили на официальном сайте «Зенита».