Итальянский певец Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо умер после госпитализации.

По информации ANSA, 22 августа артист попал в миланскую больницу из-за обострения болезней. Врачи боролись за жизнь знаменитости, однако спасти его не удалось. В начале июля любимцу итальянской и российской публики исполнилось 80 лет.

Напомним, популярность Кутуньо приобрел в середине 70-х годов, когда встретился с поэтом Вито Паллавичини. Вместе они создали тандем и начали покарать поп-музыку. Для людей советских времен певец был одним из блистательных представителей мира шоу-бизнеса. После его визита в СССР в его творчество влюбились тысячи поклонников, а самой запоминающейся его песней стала L’italiano

Сам артист также полюбил страну. В интервью журналистам за рубежом он часто рассказывал о своей любви к России, называя ее своей второй родиной, а также с восторгом отзывался обо всех заездах эстрады, с которыми был знаком.

Напомним, ранее стало известно о смерти народного артиста Игоря Ясуловича.