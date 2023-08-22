Авария с погибшими на 84-м километре КАД стала причиной многокилометровой пробки

На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга грузовик столкнулся с легковым автомобилем, спровоцировав затор в обе стороны движения.

Во вторник, 22 августа, произошла авария на 84-м километре КАД. По информации 78.ru, грузовой автомобиль налетел на легковушку, раздавив машину. На данный момент известно о минимум трех погибших и шести пострадавших. По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо.

Кроме того, авария «закупорила» дорогу, став причиной пробки. Согласно информации с сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено в обе стороны, а размер затора составляет больше трех километров. Подробности о пострадавших, а также причины ДТП уточняются. На место происшествия выехала полиция.

Ранее на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области в результате столкновения двух иномарок погиб 34-летний мужчина.