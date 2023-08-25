«Зенит» и «ЦСК» приостановили переговоры по трансферу Алексея Сутормина

«Зенит» и «ЦСК» приостановили переговоры по трансферу Алексея Сутормина
Фото: Baltphoto

Футбольные клубы «Зенит» и «ЦСК» взяли паузу в переговорах о переходе полузащитника Алексея Сутормина из одной команды в другую.

По информации спортивного портала Metaratings, агент Сутормина и сам футболист были поставлены в известность о том, что «Зенит» не будет совершать продажу, пока не найдет замену полузащитнику. Таким образом, на данный момент переговоры по трансферу были приостановлены и, возможно, продолжатся в сентябре.

Напомним, Сутормин заключил контракт с командой из Санкт-Петербурга в 2019 году. За это время он провел 120 матчей и забил 120 голов. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года, а рыночная стоимость оценивается в 1,8 миллионов евро.

Ранее стало известно, что игрок «Бенфики» из Лиссабона может перейти в «Зенит» в конце августа 2023 года. Футбольные клубы уже предварительно договорилась о трансфере.

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