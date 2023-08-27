На Южном шоссе вспыхнули сразу шесть легковушек

Во Фрунзенском районе огонь охватил шесть машин. Об этом рассказали в МЧС.

Утром воскресенья, 27 августа, на Южном шоссе во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар, зацепивший сразу шесть автомобилей. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 06:21. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что в автомобиле ВАЗ 2114 обгорела левая сторона, в Opel и Mitsubishi сгорели сгораемые части, у Daewoo обгорела крышка багажника, у Toyota обгорело заднее правое крыло и у Nissan обгорел багажник. Пожар потушили в 07:21. Никто не пострадал. На месте происшествия работали десять человек личного состава и две единицы специальной техники.

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