Актриса Муцениеце снова подала иск в суд на Павла Прилоучного

Актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают встречаться в суде даже спустя три года после развода. На этот раз причиной иска девушки к бывшему возлюбленному стала квартира в Москве и судебные издержки.

Пара познакомилась еще в 2011 году на съемках сериала «Закрытая школа» и тайно поженились летом того же года, однако спустя девять лет отношений звезды развелись. В 2020 году Муцениеце ушла от супруга, забрав детей, а также обвинила Прилучного в избиениях и злоупотреблении спиртным, пишет kp.ru.

Однако развод звезд оказался непростым. После решения о том, с кем останутся дети, начался дележ имущества. В результате Муцениеце оставила Прилучному загородный дом, а сама вместе с детьми отправилась жить в четырехкомнатную квартиру на северо-западе Москвы стоимостью примерно в 30 миллионов рублей, которая и стала причиной новых рабирательств.

Звезда фильма «Честный развод» впервые после разрыва отношений с мужем обратилась в суд и весной 2023 года добилась, чтобы экс-супруга выписали из жилища, однако решила не останавливаться на этом. Как пишет «СтарХит», 34-летняя актриса решила взыскать с бывшего возлюбленного судебные расходы в размере 51 тысячи рублей.

«Прилучная Агата требует взыскать с Прилучного Павла судебные расходы в размере 51 тысячи рублей», — сообщили изданию в пресс-службе суда.

Артистка считает, что Прилучный должен возместить ей услуги юриста и другие издержки. Сама Муцениеце или ее бывший муж на данный момент новость никак не комментировали.

Напомним, после развода с коллегой по работе Прилучный начал встречаться со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, однако их роман продлился не долго, а сам артист в интервью журналистке Надежде Стрелец для ее YouTube-канала признавался, что они никогда не были парой. Вскоре актер нашел себе новую избранницу, которой стала блогер Зепюр Брутян. На новой возлюбленной артист женился в конце августа 2022 года, а спустя восемь месяцев молодая семья сообщила о рождении сына.

При этом актер продолжает видеться с детьми от первого брака в одном из интервью он признавался, что они с Муцениеце хотели сохранить семью ради детей, но в один момент поняли, что у них разные цели в жизни, поэтому решили подать на развод