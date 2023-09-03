Петербуржцы почтили память жертв трагедии в Беслане

В Санкт-Петербурге прошла ежегодная акция памяти жертв теракта в Беслане.

Жители Северной столицы в годовщину трагедии в Беслане приняли участие в акции памяти. Все желающие пришли в Малоохтинский парк, где установлен памятник «Детям Беслана». Петербуржцы возложили цветы к мемориалу и почтили память жертв трагедии.

Кроме того, 3 сентября у храма Успенской Пресвятой Богородицы в Малой Охте прошла лития в память о погибших. В акции приняли участие школьники и их родители, педагоги, а также представители органов власти Петербурга, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним. 19 лет назад в Северо-Осетинской школе террористы удерживали заложников. В результате теракта погибло 333 человека, 186 из которых – дети.

Ранее в Петербурге прошла акция Лучи Победы» в честь годовщины окончания Ленинградской битвы.