Женщина порезала лицо мужчине канцелярским ножом в метро Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга в порыве ссоры с неизвестным молодым человеком на станции метро «Гражданский проспект» достала канцелярский нож и порезала лицо обидчика.

По словам пострадавшего, в «подземке» с ним случайно столкнулась женщина и начала испуганно смотреть. Тогда он решил узнать, все ли с ней в порядке, однако в этот момент петербурженка достала из сумочки канцелярский нож и порезала мужчине лицо. После этого дама побежала к сотрудникам метрополитена с криками о помощи. Позже за помощью пришлось обращаться и молодому человеку.

В интервью Telegram-каналу Mash на Мойке мужчина рассказал, что в больнице ему на рану наложили шесть швов. На данный момент он уже написал заявление в полицию и планирует взыскать с женщины компенсацию за причиненный ущерб

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