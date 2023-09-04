Мигрант-продавец магазина на Сикейроса получил удар бутылкой и словил пулю

В Выборгском районе конфликт между вспыхнул между 23-летним мигрантом-продавцом магазина и неизвестными. Молодого человека ударили бутылкой и стреляли в него.

В воскресенье, 3 сентября, в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение, что трое неизвестных ударили продавца магазина на улице Сикейроса бутылкой по голове, также слышны звуки выстрелов. На место происшествия выдвинулись наряды сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, полиция установила, что между 23-летним мигрантом-продавцом и тремя неизвестными мужчинами завязался конфликт, в результате которого молодому человеку разбили бутылку об голову и выстрелили в него из «ракетницы». Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По записям с камер видеонаблюдения был найден и задержан один из подозреваемых, петербуржец 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Новогорелово курьер случайно попал в погоню со стрельбой.