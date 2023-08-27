В Новогорелово курьер случайно попал в погоню со стрельбой

Курьер в Ломоносовском районе стал невольным участником вооруженного конфликта. Из-за неизвестного мужчины его машину обстреляла толпа агрессоров.

В субботу, 26 августа, в Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области произошла погоня со стрельбой, случайным участником которой стал курьер 1978 года рождения. Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением, что к нему в машину запрыгнул неизвестный мужчина, которого преследовали пять человек.

Они совершили множество выстрелов в автомобиль курьера. Заявитель вместе с неизвестным мужчиной уехали в частный сектор. На вызов выехали наряды правоохранителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшим полицейским курьер рассказал, что в селе Русско-Высоцкое в его автомобиль Ford Fiesta на переднее пассажирское сидение, без разрешения сел неизвестный мужчина и попросил о помощи, в этот момент к машине подбежало около пяти мужчин, один из которых выстрелил из пистолета в левое водительское стекло, а другой — в лобовое стекло.

Заявитель направился в сторону деревни Кипень. Неизвестного мужчину забрали молодой человек и девушка на каршеринговом автомобиле. На месте происшествия отсутствуют камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия две гильзы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Ленинском мужчина начал стрелять по работникам дорожной службы. Как стало известно Gazeta.SPb, по горячим следам правоохранители задержали подозреваемого, им оказался безработный петербуржец 1976 года рождения.