В центре Петербурга ограничат движение с 5 сентября

В ГАТИ петербуржцам рассказали о новых ограничениях движения транспорта с 5 сентября. Большая часть будет длится недолго.

Петербургские автомобилисты столкнутся с новыми ограничениями движения в центре города с 5 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, с 5 сентября 2023 года по 28 апреля 2024 года будет закрыт проезд по 1-му Зимнему мосту, по улице Марата не проехать будет с 5 сентября по 13 октября, а по нечетной стороне улицы Марата у дома 5 по Звенигородской улице – с 5 по 25 сентября. Кроме того, транспорт не сможет проехать по четной стороне улицы Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы с 5 сентября по 13 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более чем на восемь месяцев ограничат движение по Садовой.