Автор хитов из «Шрека» Стив Харвелл умер в хосписе

Автор песен, известных по мультфильму «Шрек», Стив Харвелл скончался в хосписе. Ему было 56 лет.

Утром в иностранных СМИ появилась информация, что Стив Харвелл, бывший лидер группы Smash Mouth, находится в предсмертном состоянии и жить ему осталось менее недели. Однако артист не дожил и до следующего дня, он скончался в понедельник, 4 сентября, в хосписе. Ему было 56 лет.

Как пишут западные СМИ, Харвелл проводил последние дни, прощаясь с родными и близкими. Он скончался от печеночной недостаточности последней стадии. Также в 2013 году музыканту диагностировали порок сердца и неврологическое заболевание, которое бьет по речи и памяти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автору саундтреков из «Шрека» осталось жить неделю. Он находится в окружении родных, а друзья приходят проститься с ним. Из группы артист ушел около двух лет назад, когда у него произошел приступ прямо на сцене и он забыл, где находится.