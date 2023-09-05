Вячеслав Караваев покинул расположение сборной России по медпоказаниям

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев покинул расположение сборной России по состоянию здоровья. Та же участь коснулась Константина Тюкавина из «Динамо».
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин и защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в связи с состоянием здоровья покинули расположение сборной России. Информацией об этом поделились в пресс-службе национальной команды.
По словам Владимира Хайтина, старшего врача сборной России, из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления. Тюкавин же получил травму во время матча с «Ростовом» в рамках РПЛ. Спортсмен также отпущен в расположение клуба для восстановления.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в «Зенит» перешел Барбоскин.