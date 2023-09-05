Вячеслав Караваев покинул расположение сборной России по медпоказаниям

Вячеслав Караваев покинул расположение сборной России по медпоказаниям
Фото: Baltphoto

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев покинул расположение сборной России по состоянию здоровья. Та же участь коснулась Константина Тюкавина из «Динамо».

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин и защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в связи с состоянием здоровья покинули расположение сборной России. Информацией об этом поделились в пресс-службе национальной команды.

По словам Владимира Хайтина, старшего врача сборной России, из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления. Тюкавин же получил травму во время матча с «Ростовом» в рамках РПЛ. Спортсмен также отпущен в расположение клуба для восстановления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в «Зенит» перешел Барбоскин.

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