Власти Петербурга установили коэффициент индексации соцвыплат на 2024 год

В Смольном определили коэффициент индексации социальных выплат. В 2024 году он составит 1,0495.

Индексация коснется размеров мер социальной поддержки населения, уровня компенсации общественным объединениям ветеранов войны и труда, а также расходов на оплату доступа к интернет-сети.

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга также уточнили, что индексация распространится финансирование расходов связанных с оплатой услуг по оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи в Северной столице и повлияет на размер ежемесячной выплаты по договору пожизненной ренты. Власти города уже подписали новое постановление Правительства. Новый коэффициент индексации в 2024 году составит 1,0495.

Напомним, в конце января 2023 года член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров.