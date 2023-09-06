WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады

WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады
Фото: Baltphoto

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскритиковало Французское антидопинговое агентство (AFLD) за недостаточно жестокие действия и пригрозило отстранить страну от международных соревнований.

По информации французского издания AFP, WADA известно о трех случаях, когда AFLD приняло решение, противоречащее антидопинговому кодексу и судебной практике Спортивного арбитражного суда. В связи с этим антидопинговое агентство может начать проверку и при несоблюдении требований принять «соответствующие меры», вплоть до серьезных санкций.

Источник сообщает, что наказанием Франции может стать запрет на проведение всех международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В AFLD назвали слова WADA «настоящим шантажом».

Ранее МОК не допустил россиян к участию в Азиатских играх.

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