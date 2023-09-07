В ДТП под Выборгом пострадали десять человек

Фура сбила группу велосипедистов на трассе «Скандинавия» под Выборгом в Ленинградской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетние и погибшие.

Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедистов на 60-м километре автотрассы «Скандинавия». Авторы паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», сообщили, что в левой полосе под колеса КАМАЗа попал один из велосипедистов. По словам очевидцев, он погиб на месте. На опубликованных в Сети кадрах также видно смятую легковушку. Всего пострадавших в аварии насчитывается примерно десять человек.

На место происшествия уже выехали сотрудники ГИБДД и специалисты скорой помощи. Все обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших будет установлено позднее.

Ранее в Петроградском районе водитель-мигрант на КАМАЗе сбил 37-летнюю велосипедистку. Девушка скончалась в больнице от полученных травм.