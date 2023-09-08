Полиция задержала поджигателя коммуналки на Долгоозерной

Полиция нашла подозреваемого в поджоге комнаты в коммуналке мужчину. Инцидент произошел в Приморском районе.

Ранее, 2 сентября, в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение от 36-летней местной жительницы, заявившей, что в одном из домов по Долгоозерной улице горит комната в квартире, ранее знакомый ей мужчина разбил окна и поджег ее. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Прибывшие полицейские обнаружили, что горела комната размером 16 квадратных метров в четырехкомнатной коммунальной квартире на первом этаже 12-этажного дома. В четверг, 7 сентября, на улице Маршала Новикова был задержан подозреваемый, 29-летний безработный петербуржец. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге в Курортном районе.