Под Всеволожском насмерть сбили перебегавшего дорогу мужчину

Во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП на Дороге жизни. Погиб мужчина, перебегавший проезжую часть.

В четверг, 7 сентября, в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на Дороге жизни. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 46-летний водитель за рулем автомобиля Opel, наехал на перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода неизвестного мужчину. В результате происшествия пешеход скончался на месте. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП с участием грузовика и эвакуатора на трассе «Сортавала» погибли два человека. Днем, 6 сентября, водитель автомобиля Kia Soul выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «ПУМ».