В Госдуме предлагают создать спортивный аналог «Пушкинской карты»

В Госдуме появилось предложение создать спортивный аналог «Пушкинской карты». Дети смогли бы оплачивать тренировки и покупать экипировку.

Депутат Государственной думы Яна Лантратова выступила с предложением о создании спортивного аналога «Пушкинской карты». С ее помощью дети из социально незащищенных групп могли бы оплачивать расходы на спорт.

Как сообщает RT, по результатам исследований ВОЗ, в России с 2000 года на протяжении 16 лет наблюдался дефицит физической активности у детей. В шесть раз чаще стали ставить диагноз «ожирение» за последние 20 лет, отмечают в Минздраве. Так, с помощью карты дети от пяти до 18 лет могли бы купить спортивную экипировку и оплатить тренировки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появится самый большой в мире Музей электротранспорта. Инвестиционный проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) еще в 2022 году.