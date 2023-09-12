Финляндия начала продавать Культурный центр в Петербурге

Финляндия приступила к продаже Культурного центра в Петербурге. Финские СМИ пишут, что Россия затруднила продажу здания.

Финляндия ищет покупателя для «Финского дома» в Петербурге, который расположен на Большой Конюшенной улице. Информацией об этом поделились финские СМИ.

В сообщении отмечается, что Суоми пытается избавиться от принадлежащего ему «Финского дома» в Северной столице. Также утверждается, что Российская Федерация затруднила продажу недвижимости в стране и сделала ее невыгодной, поэтому правительство рассматривает бартер как возможный вариант. Договор о продаже здания был оформлен в 2016 году, а в 2018 году Суоми стала его владельцем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия не запретила въезд российским авто. Суоми приняла решение пренебречь рекомендацией Евросоюза и не стала запрещать посещение на автомобилях с российской регистрацией, поэтому туристы могут не опасаться за изъятие авто.