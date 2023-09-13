Фонд развития промышленности Петербурга выдал городскому бизнесу 2,3 млрд рублей кредитов

Фонд развития промышленности Петербурга выдал городскому бизнесу 2,3 млрд рублей кредитов
Фото: Baltphoto

Петербургский промышленный бизнес получил 2,3 млрд рублей кредитов. Рост города в этой сфере опережает общероссийский.

В Петербурге подскочили темпы промышленного производства, а промышленный бизнес получил 2,3 млрд рублей кредитов от Фонда развития городской промышленности. Об этом в беседе с журналистами сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Как сообщает «МК в Питере», за первые семь месяцев 2023 года темпы промышленного роста Петербурга подскочили на 108,2 % сравнительно с 2022 годом. Это на 5,4% выше, чем в среднем по стране.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в СЗФО на 12% вырос спрос на кадры в промышленности. Наиболее востребованы слесари, машинисты, фрезеровщики, сварщики и операторы производственных линий. Наиболее высокий спрос зафиксирован в сфере «Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование» — около 12% от общего числа вакансий.

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