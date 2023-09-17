В российских госучреждениях на 11% начали меньше тратить на лекарства

В российских госучреждениях на 11% начали меньше тратить на лекарства
Фото: Baltphoto /Ольга Андросова

Российские госучреждения на 11% меньше стали тратить на лекарства. Об этом говорит статистика.

В России госучреждения стали на 11% меньше тратить на лекарства. Причиной этого может являться снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией, а также стабилизация стоимости лекарственных препаратов.

Как сообщает ТАСС, с 2019 года расходы на лекарства только увеличивались. В тот год было потрачено 716 млрд рублей, в 2020 – 916 млрд рублей, в 2021 – 1,13 трлн рублей, в 2022 – 1,21 трлн рублей. В 2023 году на эти цели использовали 664 млрд рублей. При этом объемы закупок выросли на 7%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге построят новый лекарственный завод. Решение о заключении соглашения с ООО «Гротекс» о застройке земельного участка в Красногвардейском районе одобрено на рабочем совещании в Смольном.

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