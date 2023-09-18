В Ломоносовском районе водитель эвакуатора сбил 14-летнего подростка на питбайке

Водитель автомобиля-эвакуатора сбил несовершеннолетнего на питбайке в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Происшествие произошло днем, 17 сентября на 15-м километре автодороги «Стрельна-Кипень-Гатчина». По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 44-летний водитель автомобиля-эвакуатора сбил 14-летнего подростка на питбайке, когда мальчик выезжал с обочины.

В результате пострадавшего госпитализировали с различными травмами в одну из местных больниц. Его состояние оценивается как тяжелое. По факту ДТП началась проверка. Сотрудники полиции намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее на юго-западе Петербурга образовалась многокилометровая пробка в результате ДТП с участием шести транспортных средств.