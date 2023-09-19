Властимил Петржела заявил, что у «Спартака» нет шансов остановить «Зенит»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела считает, что у «Спартака» «ноль шансов» победить команду «сине-бело-голубых».

В конце августа «Спартак» встретился с «Зенитом» на поле в рамках Чемпионата России, однако клуб из Москвы уступил соперникам из Петербурга. Итогом встречи стал счет 1:3 в пользу «сине-бело-голубых». В беседе с журналистом «РБ Спорт» экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что для победы столичного клуба над его бывшими воспитанниками «Спартак» должен возглавлять он.

«Но им не повезло, что я за «Зенит», — подчеркнул чешский специалист.

Он заявил, что у московского ФК «ноль шансов» против Петербурга и у них никогда не будет ресурсов, чтобы остановить «Зенит», поэтому любые советы им не помогут.

Ранее нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил свой жест после гола в матче против «Рубина».