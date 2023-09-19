Футболист Изидор объяснил жест во время празднования первого гола в составе «Зенита»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Вильсон Изидор рассказал, зачем закрыл уши руками во время празднования гола в матче против «Рубина».

Сразу после перехода из «Локомотива» в «Зенит» Изидор вышел на поле в матче против казанского «Рубина». На восьмой минуте французский футболист забил свой первый год в составе «сине-бело-голубых», но во время празднования решил закрыть уши руками. В беседе с журналистом телеканала «Матч ТВ» Изидор объяснил, что после гола он услышал много нехороших вещей.

По словам футболиста, его жест демонстрировал, что он не обращает внимание на слова и старается делать свою работу хорошо, что бы ему ни говорили. Стоит отметить, что в итоге противостояние «Зенита» и «Рубина» завершилось со счетом «3-0» в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, Изидор перешел в «Зенит» в начале сентября. Спортсмен выступает под номером 10, который ранее принадлежал Малкому.