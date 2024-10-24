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В Петербурге начали готовить транспорт к зиме

Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Транспортные компании Петербурга активно готовятся к зиме, отдавая приоритет безопасности и надежности своих машин. Провайдеры автобусного сообщения тщательно проверяют работоспособность газопроводов, системы обогрева, пожарной безопасности, освещения и связи с водителем, а также проводят замену фильтров, жидкостей и шин. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

ГУП «Горэлектротранс» проводит мониторинг отопительных систем трамваев и троллейбусов, проверяет электрооборудование, защитные устройства, тяговые подстанции и контактные сети, а для очистки парков и путей трамваев готово более 50 единиц техники. Петербургский метрополитен для очистки парковых путей приобрел 26 тонн средства для борьбы с ледяным покровом. ГУ «Организатор перевозок» заключило контракты на уборку более ста площадок для остановок общественного транспорта.

Управление парковочным хозяйством города сотрудничает с муниципальными службами, чтобы обеспечить очистку платных парковочных мест от снежного покрова. Организация, ответственная за обслуживание внешнего транспорта, занята в процессе очистки и демонтажа причальных сооружений, а также готовится к уборке снега и наледи с вертолетных площадок.

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