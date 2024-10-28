Известный рисунок Виктора Цоя продали с молотка почти за 77 тысяч евро

На аукционе современного искусства VLADEY картина Виктора Цоя продали за сумму свыше 8 миллионов рублей. Эта информация появилась в Telegram-канале аукционного дома.

Произведение под названием «Квадратноголовый человечек» было создано Цоем в 1980-е годы и оценивалось в €60 000. В итоге итоговая цена с учётом комиссии составила €76 972, что эквивалентно 8 059 843 рубля.

Организаторы аукциона отметили, что это абсолютный мировой рекорд, так как итоговая сумма в пять раз превышает верхнюю границу первоначальной оценки.

Для сравнения, в 2021 году один из безымянных рисунков Цоя ушел с молотка за €31,2 тыс., что подчеркивает растущий интерес к его творчеству и значимость его работ на арт-рынке.