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Количество подписчиков транспортного чат-бота в Telegram превысило 30 тысяч человек

Фото: Baltphoto/ Дарья Кускова

В Петербурге выросла популярность транспортного чат-бота в Telegram, количество подписчиков которого превысило 30 тысяч человек. Этот сервис, созданный ГКУ «Организатор перевозок», направлен на улучшение информирования пассажиров об общественном транспорте города. Об этом сообщил комитет по транспорту Петербурга.

Разработчики усовершенствовали программное обеспечение чат-бота «Транспорт СПб», который ранее назывался «Transport_SPb». Обновленный алгоритм рассылки сообщений теперь обеспечивает более эффективное информирование пользователей. Если пассажир подписан на несколько маршрутов, и по пути их следования возникает препятствие, он получает лишь одно уведомление вместо нескольких, что существенно снижает количество дублирующих сообщений.

Кроме того, теперь подписчики могут ознакомиться с расписанием наземного городского общественного транспорта. Для этого достаточно ввести команду «/rasp», выбрать тип транспорта и указать номер маршрута. Также чат-бот предоставляет информацию о действующих ограничениях на трассе маршрута.

В целях повышения удобства пользователей в чат-боте появился адресный перечень и режим работы всех точек продажи ГКУ «Организатор перевозок», где можно приобрести разовый проездной билет с помощью QR-кода. Также включены ссылки на официальный интернет-сайт учреждения, портал общественного транспорта и личный кабинет пассажира.

Пользователи могут подписаться на новости об изменениях в работе автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, а также следить за новостями петербургского метрополитена. В случае закрытия станции или перегона чат-бот предлагает альтернативные маршруты наземного транспорта до ближайших работающих станций.

Все подписки и функции чат-бота абсолютно бесплатны для пользователей. На сегодняшний день число подписчиков чат-бота составляет около 30 700 человек, что подтверждает его востребованность среди жителей и гостей города.

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