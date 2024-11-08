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Рок-группа «Секрет» презентовала первый за десять лет альбом

Фото: vk.com/Бит-квартет "Секрет"

Группа «Секрет» недавно сообщила в своих социальных сетях о выходе первого студийного альбома за десять лет, который получил название «SPB FM Stereo». Это событие стало значимым для поклонников группы, так как многие ждали нового материала на протяжении длительного времени.

Музыканты представили только половину альбома, а оставшаяся часть будет доступна слушателям в январе следующего года. Создание новых песен стало результатом совместной работы Максима Леонидова и Александра Фоменко, которые вдохновлялись атмосферой Петербурга при написании текста и музыки.

К работе над альбомом также присоединились многие талантливые музыканты, среди которых заслуженный артист России Лев Клычков, скрипачка Ольга Барсова, а также альтист, концертмейстер и дирижёр Иосиф Нурдаев. В проекте принимали участие виолончелист Тарас Трепель, а также музыканты Евгений Олешев, Александр Колчин и Пётр Захаров.

Слухи о том, что группа «Секрет» работает над новым альбомом, начали распространяться еще два года назад. В начале 2024 года Максим Леонидов подтвердил, что альбом действительно готовится к выходу.

Перед релизом «SPB FM Stereo» группа выпустила несколько синглов, среди которых «Это Питер, детка!» и «Самолетом до Пулково».

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