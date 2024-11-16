В петербургских магазинах нашли консервы с червями

Глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов направил официальные обращения в Роспотребнадзор и Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой изъять из продажи консервы из печени минтая, произведенные в Приморском крае. Причиной стало обнаружение личинок червей в нескольких партиях рыбных консервов.

В своем обращении Павлов потребовал, чтобы соответствующие ведомства оперативно приняли меры для изъятия из оборота продукции, в которой были зафиксированы видимые паразиты. Он также попросил привлечь к ответственности тех, кто допустил продажу опасных товаров.

По информации издания «Известия», на банках с консервами указаны три производителя: компания «Дефриз» из Владивостока, а также заводы «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. В ответ на обвинения, компания «Дефриз» сообщила, что прекратила производство этих консервов еще в 2023 году. Завод «Прибой» заявил, что его продукция полностью соответствует техническим регламентам, а завод «Мурман-рыба» отрицает свою причастность к инциденту, указав на несоответствие маркировки на банках с заводской документацией.

Результаты лабораторных исследований, проведенных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, подтвердили наличие личинок червей в образцах продукции. В ответ на инцидент, крупные торговые сети сняли эту продукцию с продажи до выяснения всех обстоятельств.