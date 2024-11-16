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Скорость ветра в Петербурге может достигнуть до 20 метров в секунду

Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

В Петербурге ухудшаются погодные условия, и жители города должны быть готовы к сильному ветру. Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупредило, что в субботу, 16 ноября, на территории города ожидается усиление ветра, который может достигнуть скорости до 20 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Петербурге будет наблюдаться резкое ухудшение погодных условий, что создаст потенциальную опасность для жителей и гостей города. В связи с этим МЧС призывает петербуржцев соблюдать осторожность и принимать меры для обеспечения своей безопасности.

Специалисты рекомендуют владельцам квартир и домов на время непогоды убрать с балконов, лоджий и дворов все предметы, которые могут стать опасными при сильном ветре, такие как хозяйственные вещи или легкие конструкции. Также стоит обратить внимание на возможные угрозы от сухих деревьев, которые могут стать причиной повреждений имущества или травм.

Для автовладельцев в условиях сильного ветра рекомендуется по возможности ставить автомобили в гаражи, а если такого помещения нет — парковать машины подальше от деревьев, шатких конструкций и других объектов, которые могут быть повреждены стихией.

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