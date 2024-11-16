В Петербурге троллейбусы с увеличенным автономным ходом перевезли 2,7 млн пассажиров за год

Маршрут №50 в Петербурге продлили по проспекту Авиаконструкторов, охватив новые жилые кварталы на Глухарской и Плесецкой улицах.

С момента внедрения новой технологии маршрут №50, который обслуживает районы Калининский и Приморский районы, стал ещё удобнее для пассажиров. За год обновлённый маршрут перевёз почти 2,7 миллиона человек, подтвердив свою востребованность среди горожан. Протяжённость маршрута составляет 13,3 километра, и на нём ежедневно работают 12 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Стоит отметить, что маршрут №50 — не единственный, на котором используется эта инновационная технология. В 2023-2024 годах в Петербурге было открыто ещё шесть новых маршрутов, обслуживаемых такими троллейбусами, что делает петербургскую сеть с увеличенным автономным ходом самой крупной в России. На сегодняшний день в городе работает 47 троллейбусных маршрутов, из которых 15 оснащены современными электробусами с автономным ходом.

Технология увеличенного автономного хода была разработана и внедрена при поддержке специалистов петербургского Горэлектротранса. Работы по созданию новых троллейбусов начались в 2011 году, а уже в 2013 году прошли первые испытания таких машин различных производителей. В 2017 году инновационные троллейбусы с автономным ходом были введены в регулярную эксплуатацию.

На данный момент парк ТУАХ в Петербурге насчитывает 287 таких троллейбусов, и продолжает пополняться. Недавно заключён контракт на поставку ещё 20 машин модели «СИНАРА-6254».