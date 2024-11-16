Петербургские спасатели вытащили легковой автомобиль из Дудергофского канала

Ночью с 15 на 16 ноября 2023 года в Петербурге произошёл необычный инцидент, когда легковой автомобиль, в котором находились две женщины, оказался в воде Дудергофского канала. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по Петербургу.

По информации спасателей, инцидент произошёл в позднее время, когда автомобиль неожиданно упал в канал. В момент аварии в салоне находились две молодые женщины. К счастью, обе смогли выбраться из воды без посторонней помощи. Спасенные от госпитализации отказались после осмотра медицинскими специалистами, не проявив серьёзных признаков травм.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели поисково-спасательной службы Петербурга. С помощью автокрана они извлекли автомобиль из воды.

Как уточнили в МЧС, специалисты продолжают устанавливать обстоятельства аварии.