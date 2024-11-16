  • 18+

  • Сегодня

    16.11.24, Сб

    Погода

    +9°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100 €105.71 ¥13.8

Петербургские спасатели вытащили легковой автомобиль из Дудергофского канала

Фото: Baltphoto

Ночью с 15 на 16 ноября 2023 года в Петербурге произошёл необычный инцидент, когда легковой автомобиль, в котором находились две женщины, оказался в воде Дудергофского канала. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по Петербургу.

По информации спасателей, инцидент произошёл в позднее время, когда автомобиль неожиданно упал в канал. В момент аварии в салоне находились две молодые женщины. К счастью, обе смогли выбраться из воды без посторонней помощи. Спасенные от госпитализации отказались после осмотра медицинскими специалистами, не проявив серьёзных признаков травм.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели поисково-спасательной службы Петербурга. С помощью автокрана они извлекли автомобиль из воды.

Как уточнили в МЧС, специалисты продолжают устанавливать обстоятельства аварии.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программе

150 юнтоловских школьников поучаствовали в эколого-просветительской программеВсе новости
В городском оздоровительном лагере при школе № 428 микрорайона «Юнтолово» (Приморский район Санкт-Петербурга) заботятся об экологическом образовании ребят с 1 по 4 классы. Обучающие мероприятия в июньской смене были разработаны Администрацией школы при поддержке девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Поскольку ГБОУ школа № 428 находится в непосредственной близости от природного заказника Юнтоловский,...
Подробнее

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 году

278 млн рублей взыскало «Петербургтеплоэнерго» за тепловую энергию в 2024 годуНовости
Около 14,8 тыс. исковых заявлений на общую сумму порядка 494 млн рублей включая пени и госпошлину подано в текущем году в суды компанией «Петербургтеплоэнерго» на взыскание просроченной задолженности с потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взыскано с начала года – 278 млн рублей. В «Петербургтеплоэнерго» ведут систематическую работу по улучшению платежной...
Подробнее