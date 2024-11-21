Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБП

Жители Петербурга получили выгоду в 4,5 млн рублей при покупке и пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей. О такой сумме сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт.

Это стало возможно благодаря предложению СБП. До конца года действует акция: при покупке или пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей (СБП) на счет возвращается кешбэк 10%.

Воспользоваться предложением и выгодно приобретать транспортную карту , в том числе «Подорожник» можно, если заранее проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

Купить или пополнить проездные билеты можно: в кассах и билетных автоматах метро, в мобильном приложении «Подорожник», в личном кабинете на сайте https://podorozhnik.spb.ru.

«Учитывая, что транспортными картами в Северной столице пользуются более 80% пассажиров, уверена, они смогу увидеть весомую выгоду для бюджета. Кстати, кешбэк 10% от СБП вернется на банковский счет буквально в течение одной минуты», – прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.

Предложение начало действовать 7 сентября 2024 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

Предложение СБП распространяется на все тарифы, будь то проездной на месяц, пополняемый «Кошелек» или единый проездной на все виды транспорта.

«Создано широкое билетное меню для оплаты проезда в общественном транспорте, а также расширенный перечень способов оплаты и разветвленная сеть точек по реализации проездных билетов. Все это направлено на создание наибольших удобств для граждан, и мы продолжаем совершенствовать транспортные услуги в этом направлении», – отметил председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев.

Подробно о правилах получения кешбэка, перечне маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru.

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