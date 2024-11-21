  • 18+

  • Сегодня

    21.11.24, Чт

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100.22 €105.81 ¥13.82

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБП

Фото: предоставлено пресс-службой НСПК

Жители Петербурга получили выгоду в 4,5 млн рублей при покупке и пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей. О такой сумме сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт.

Это стало возможно благодаря предложению СБП. До конца года действует акция: при покупке или пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей (СБП) на счет возвращается кешбэк 10%.

Воспользоваться  предложением и выгодно приобретать транспортную карту , в том числе «Подорожник» можно, если заранее проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБП
Фото: предоставлено пресс-службой НСПК

Купить или пополнить проездные билеты можно: в кассах и билетных автоматах метро, в мобильном приложении «Подорожник», в личном кабинете на сайте https://podorozhnik.spb.ru.

«Учитывая, что транспортными картами в Северной столице пользуются более 80% пассажиров, уверена, они смогу увидеть весомую выгоду для бюджета. Кстати, кешбэк 10% от СБП вернется на банковский счет буквально в течение одной минуты», – прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.

Предложение начало действовать 7 сентября 2024 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБП
Фото: предоставлено пресс-службой НСПК

Предложение СБП распространяется на все тарифы, будь то проездной на месяц, пополняемый «Кошелек» или единый проездной на все виды транспорта.

«Создано широкое билетное меню для оплаты проезда в общественном транспорте, а также расширенный перечень способов оплаты и разветвленная сеть точек по реализации проездных билетов. Все это направлено на создание наибольших удобств для граждан, и мы продолжаем совершенствовать транспортные услуги в этом направлении», – отметил председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев.

Подробно о правилах получения кешбэка, перечне маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru.

Реклама. АО «НСПК». ИНН 7706812159

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентов

В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентовНовости
Аналитики J’son Partners Consulting объявили результаты исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей были определены компании по цифровой безопасности. Первое место в рейтинге заняла МТС. В исследовании также отмечается, что российские цифровые компании сейчас активно запускают специализированные сервисы для борьбы...
Подробнее

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech Champ

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech ChampНовости
Сразу шесть участников из Петербурга и Ленинградской области заняли пьедестал всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ  цифровой экосистемы МТС в этом году. Второе место в первом треке занял ученик Президентского физико-математического лицея №239 Владимир Звездин, а во втором две петербургских команды «Котята и роботы» и «Микро-мыши»...
Подробнее