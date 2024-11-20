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Компания «МС Груп» стала единственным владельцем петербургской компании INVITRO

Фото: Pxhere

ГК «Инвитро», которой руководит Роман Мирончик и главным бизнесом которой на сегодняшний день является лабораторная диагностика, изменила структуру владения компанией из Петербурга ООО «Инвитро СПб».

Как сообщает abn.agency со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ, 18 ноября 2024 года ООО «МС Груп» под руководством Юрия Леонова стала собственником компании со 100-ной долей. Через несколько юрлиц она принадлежит АО «Холдинговая Компания Инвитро», а руководит ей Роман Мирончик.

Также из состава учредителей компания ушла «Медбиофинанс», 52% доли в которой принадлежит ООО «РМ Инвестментс» — при этом 100% долей также владеет АО «Холдинговая Компания Инвитро».

Уточняется, что 18 ноября «МС Груп» сумела нарастить долю с 91% на 100%. Но до этого 7% ей достались от компании ООО «Инвитро», которую возглавляет Юрий Леонов.

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