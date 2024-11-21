Камеры Лахта Центра зафиксировали пролет Международной космической станции

Камеры Лахта Центра в Петербурге зафиксировали пролет Международной космической станции (МКС), что стало настоящим событием для местных жителей и любителей астрономии. Пресс-служба центра опубликовала видео в своих социальных сетях, на котором, помимо МКС, также можно увидеть самолеты, приближающиеся к аэропорту Пулково, и получить представление о том, как отличить их от космической станции на небосводе.

Очевидцы могут вновь наблюдать пролет МКС уже вечером 21 ноября, если погодные условия позволят. Если видимость не будет удовлетворительной, следующая возможность увидеть космическую станцию откроется на следующий день, а также несколько раз в течение этой и следующей недели.

Как напомнили в пресс-службе Лахта Центра, 20 ноября является знаменательной датой в истории космонавтики — в этот день в 1998 году в космос был выведен первый модуль МКС под названием «Заря». Этот блок был создан в России и сыграл ключевую роль в строительстве Международной космической станции, а его запуск стал важным этапом в исследовании космоса.