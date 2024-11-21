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Кардиолог Сонин рассказал, как привлекать кадры в медицину

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Кардиолог Александр Сонин выступил на встрече-дискуссии в СПб ГБПОУ «Акушерский колледж», которая прошла в рамках подготовки Финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Встреча-дискуссия состоялась 20 ноября 2024 года. Александр Сонин — кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог, врач высшей категории, сооснователь и главный врач клиник «Дела сердечные» и «Ментал юнит», член совета Региональной организации «Врачи Санкт-Петербурга», региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков – выступил на тему: «Медики будущего: куда стремиться?».

Одна из проблем, которую поднял спикер, — кадровый голод в медицинских учреждениях. Мерой по привлечению специалистов может стать система наставничества и реализация программ адаптации молодых врачей и медсестер. Александр Сонин отметил, что около 80% врачей уходят из отрасли в первый год работы, поскольку не справляются с адаптацией. Он считает, что наставничество – эффективный инструмент кадровой политики в медицине, поскольку наставник дает возможность видеть цель и верит в то, что она будет достигнута.

Кардиолог Сонин рассказал, как привлекать кадры в медицину
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Также спикер отметил важность навыка заботы о себе, который стоит развивать, чтобы быть успешным в жизни и в профессии. Это касается и тех, кто только начинает профессиональную деятельность и тех, кто продолжает расти и развиваться.

В СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» поддерживают концепцию привлечения медицинских кадров. Со своей стороны колледж ведет активную профориентационную работу, чтобы помочь студентам выбрать направление деятельности и трудоустроиться. Учащиеся получают информацию и консультации о специальностях, рынке труда, условиях работы и перспективах карьерного роста. Регулярно проводятся встречи с представителями организаций от комитета здравоохранения для привлечения студентов к работе по профессии.

Встреча-дискуссия с Александром Сониным – это одно из серии мероприятий, которые проводятся в колледжах Санкт-Петербурга в рамках подготовки Финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», чтобы поддержать будущих молодых специалистов и познакомить их с мэтрами своего дела.

Кардиолог Сонин рассказал, как привлекать кадры в медицину
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Финальные соревнования чемпионата пройдут 26-30 ноября в «Экспофоруме».

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