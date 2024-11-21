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Авито наградил победителей премии «Мебель года»

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На конкурс Авито среди производителей мебели было подано около 2000 заявок. В результате 37 конкурсантов были удостоены наград.

Жюри, состоящее из экспертов мебельной отрасли, оценивало работы участников по нескольким критериям: дизайн, эргономика, мастерство исполнения, функциональность, применение новых технологий и разумное использование ресурсов.

Было отмечено, что мебель на платформе продают в основном представители малого бизнеса, половина из которых занимается изготовлением мебели на заказ.

«На сегодняшний день мебельная отрасль активно развивается и каждый день появляются новые талантливые отечественные производители», — прокомментировал Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Некоторые бренды смогли завоевать сразу по две награды.  Например, 4th HOUSE (специализируется на мебели для жилых и для коммерческих помещений), ARCHIPÉLAGO (производит дизайнерскую мебель и декор), А-А Mebel (мебель для квартиры, дома, офиса или дачи).

Мебельная студия ZINNIT, специализирующаяся на плетеной мебели, получила приз зрительских симпатий.

В рамках конкурса также были объявлены победители в специальных номинациях.

В номинации «Доставляю с Авито» победила компания Паласыч. В номинации «В самое сердце» — бренд Levox. В номинации «С душой к делу» — Сплюшкин и Мебелев Урал. Также Сплюшкин выиграл особый приз — билет в Гуанчжоу на China International Furniture Fair.

Согласно данным Авито, около 22 миллионов пользователей ежемесячно ищут мебель и декор на платформе, где размещено более 25 миллионов объявлений.

На сегодняшний день Сложились благоприятные условия для роста и развития мебельной отрасли.

Потребители могут выбирать из разнообразия предложений. Производители, в свою очередь, имеют возможность изучать опыт коллег и вдохновляться новыми идеями. Премия «Мебель года» — еще один стимул для участников рынка.

Победители получат специальный бейдж «Мебель года».

 

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