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Небольшие осадки ждут в Петербурге ближе к вечеру 23 ноября

фото: baltphoto

В Петербурге установится облачная погода с прояснениями 23 ноября. Вечером на территории города возможен небольшой снег, который может привести к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура в Петербурге в течение дня будет колебаться около 0°C, с максимальными значениями в районе +1 градуса. В Ленинградской области в этот день также ожидаются переменные температурные условия, где столбики термометров могут варьироваться от -3 до +2 градусов.

Синоптики предупреждают, что на фоне дождливой и снежной погоды местами возможны сильные колебания температуры, что создаст неблагоприятные условия на дорогах. Ветер в Петербурге будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, что может повлиять на самочувствие людей с метеозависимостью.

Михаил Леус также отметил, что в воскресенье, 25 ноября, в городе вновь ожидаются снегопады, а температура воздуха останется в пределах +2°C.

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