Финансист Кричевский предположил, что курс доллара выше 200 рублей до 2030 года маловероятен

Финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в интервью «Газете.Ru» поделился своим мнением относительно будущего курса рубля. Он выразил уверенность, что если курс доллара превысит 200 рублей, это будет настоящей катастрофой для российской экономики. Однако, по его мнению, такой сценарий маловероятен до 2030 года.
Приморский район считается жемчужиной на карте Петербурга. Он один из самых развитых в плане инфраструктуры, а также один из самых зеленых, к тому же в непосредственной близости от Финского залива. Кроме того, здесь находятся крупные торговые и деловые центры, высококлассные спортивные объекты, медицинские учреждения, множество магазинов, кафе и прочих удобств,...
Группа Reflex стала специальным гостем фестиваля «Легенды Ретро FM» и зажгла зал невероятной энергетикой и ослепительным сияющим платьем её солистки – Ирины Нельсон. На сцене также выступали уже давно полюбившиеся публике исполнители – Игорь Корнелюк, Лариса Долина, Mr. President, Baccara и многие другие. В беседе с корреспондентом Gazeta.SPb Ирина Нельсон...