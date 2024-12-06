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Финансист Кричевский предположил, что курс доллара выше 200 рублей до 2030 года маловероятен

Финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в интервью «Газете.Ru» поделился своим мнением относительно будущего курса рубля. Он выразил уверенность, что если курс доллара превысит 200 рублей, это будет настоящей катастрофой для российской экономики. Однако, по его мнению, такой сценарий маловероятен до 2030 года.
Финансист Кричевский предположил, что курс доллара выше 200 рублей до 2030 года маловероятен
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Экономист подчеркнул, что если доллар будет стоить более 200 рублей, это приведет к резкому удорожанию импорта, что вызовет проблемы в отраслях, которые зависят от иностранных товаров, технологий, оборудования и программного обеспечения. В таких условиях экономика России столкнется с серьёзными трудностями.

Кричевский также отметил, что в случае введения более жестких международных санкций, рубль может значительно ослабнуть. Возможные меры, такие как усиленное отслеживание и аресты судов теневого флота, запреты на экспорт энергоресурсов или санкции против всего банковского сектора, могут существенно повлиять на курс рубля. Экономист не исключил также падения цен на нефть, однако добавил, что при цене нефти выше $20-30 за баррель Brent курс рубля не будет снижаться вдвое.

По словам Кричевского, худшие сценарии развития событий связаны с ухудшением отношений России с Китаем и возможной полномасштабной войной с НАТО. Он также отметил, что за последние десять лет рубль сильно ослабел: с 2014 года его стоимость по отношению к доллару снизилась в 3,5 раза — с 60 рублей до 114 рублей в 2024 году.

На 5 декабря 2024 года курс доллара составлял почти 104 рубля.

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