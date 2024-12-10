Строительство Большого Смоленского моста через Неву завершится в 2028 году

Строительство разводного Большого Смоленского моста через Неву в Петербурге завершится в 2028 году, однако сроки были сокращены на один год. Об этом сообщила пресс-службу КРТИ.

Он также отметил, что движение по мосту может быть открыто для автомобилистов и пешеходов раньше заявленной даты. Мост, который протянется на 1,6 километра, станет важной транспортной артерией города, включая шесть автомобильных полос, трамвайные пути, пешеходные тротуары и велодорожки. На данный момент работы ведутся на обоих берегах Невы.

На левом берегу продолжается бурение для строительства опоры № 5, а также монтаж металлических конструкций пролета 1-4. Сейчас же выполняются буровые работы для установки опор № 6 и № 7, а также идет монтаж пролета 10-9.