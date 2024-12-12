На станции метро «Горный институт» стартовали пусконаладочные работы

На станции петербургского метрополитена «Горный институт» начались пусконаладочные работы. Площадку посетил вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко.

На сегодняшний день внутренняя отделка помещений подошла к концу, станцию отделали гранитом и мрамором, а декоративные элементы заняли свои места. Внутренние интерьеры «Горного института» будут продолжат устоявшиеся традиции петербургского метро, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

До этого, в конце ноября, стало известно об успешном проезде первых составов по новому участку в 3,5 километра, находящемуся между станциями «Спасская» и «Горный институт».