Мужчина скончался в Ленобласти под упавшим деревом

В лесополосе Ленобласти под рухнувшим деревом погиб 56-летний мужчина.

Все произошло в лесу Кировского района, жертвой валки леса стал житель поселка Назия. О смерти мужчины стало известно вечером в субботу. Об этом сообщил ivbg.ru.

Предполагается, что причиной летального исхода стало рухнувшее на мужчину дерево. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Сейчас с обстоятельствами трагедии разбираются сотрудники полиции.

Известно, что мужчина несколько лет назад валил лес незаконно, но в 2010-х годах мужчину поймали и приговорили к исправительным работам.