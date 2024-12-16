В Петербурге выросли зарплаты в транспортной отрасли

В Петербурге зафиксирован рост зарплат в транспортной отрасли, которая стала лидером по этому показателю. По данным hh.ru, зарплаты в транспорте и логистике увеличились на 35%.

Это связано с решением властей города проиндексировать зарплаты сотрудникам общественного транспорта, в результате чего средняя зарплата в этой сфере выросла до 109,3 тысячи рублей. Второй этап индексации запланирован на 1 января 2025 года. Помимо транспортной отрасли, также заметно выросли зарплаты в сфере обслуживания (на 32%) и среди административного персонала (на 28%). В целом, петербургская агломерация занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по уровню дохода населения и 13-е место среди всех регионов России, при этом средняя зарплата по городу составляет 80 тысяч рублей.

В Петербурге зарплаты в транспортной сфере выросли благодаря решениям городских властей об индексации выплат работникам. Вице-губернатор Кирилл Поляков ранее анонсировал 20-процентное повышение зарплат в общественном транспорте. Первый этап повышения состоялся 1 ноября, увеличив средний доход работников до 109,3 тысяч рублей. Второй этап индексации намечен на 1 января 2025 года и должен сделать вакансии в этой отрасли более привлекательными. Стоит отметить, что в среднем по городу зарплата составляет 80 тысяч рублей. Ранее глава комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщал, что вопрос увеличения зарплат обсуждался в рамках городского бюджета на 2024-2026 годы.