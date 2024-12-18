Бесплатный проезд для семей участников СВО продлили в Петербурге до 31 декабря 2025 года

Семьям участников СВО продлили срок льготного проезда в общественном транспорте до 31 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Предыдущие проездные будут автоматически продлены на следующий год, но для активации необходимо посетить кассы петербургского метро или ближайший офис СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В случае изменения личных данных следует обратиться в СПб ГКУ «Организатор перевозок» с соответствующими документами. Для получения льготного проездного также необходимо личное обращение, а также написание заявления. Подробную информацию можно найти на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».