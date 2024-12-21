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Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчика» Большого театра

Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал «Щелкунчика» в Большом театре. Он выразил сомнения в качестве постановки нового спектакля, особенно критикуя состав артистов и режиссеров.

Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчика» Большого театра
Фото: Николай Цискаридзе. Скриншот из видео

Цискаридзе не верил, что труппа театра достаточно сильна, чтобы справиться с новой постановкой. Он также сомневался в профессионализме и компетентности режиссеров, которые работают над этим спектаклем.

«”Щелкунчик” Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему “Щелкунчику”, который там должен быть», – признался артист.

Ранее Цискаридзе также говорил о балерине Анастасии Волочковой, отмечая, что ее невозможно спасти, так как она сама не хочет себе помочь.

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