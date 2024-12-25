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Петросян подарил Брухуновой поход в Мариинский театр на «Щелкунчика»

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова получила долгожданный подарок от супруга во время их поездки в Петербург.

Петросян подарил Брухуновой поход в Мариинский театр на «Щелкунчика»
Фото: Евгений Петросян. Скриншот из видео


Оказалось, что Брухунова много лет мечтала попасть в Мариинский театр на балет «Щелкунчик»,  но из-за плотного графика никак не могла это осуществить. Евгений Петросян, зная о ее желании, устроил ей сюрприз, подарив билеты на представление. Брухунова была в восторге и назвала мужа «волшебником», а постановку – »настоящей сказкой».

В то же время, в СМИ продолжают обсуждать слухи о напряженных отношениях Петросяна с его старшей дочерью Викториной, которая, по сообщениям, негативно относится к Брухуновой и не хочет знакомиться с детьми отца от нового брака.

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