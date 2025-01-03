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Пиотровский выразил соболезнования в связи со смертью Кальницкой

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Елены Кальницкой, отметив, что это является утратой для всего музейного мира. В интервью 78.ru Пиотровский высказался, что Кальницкая была уникальным человеком, сочетавшим научный подход с практическими навыками в организации музейного дела и обладавшим чувством юмора.

Пиотровский выразил соболезнования в связи со смертью Кальницкой
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Пиотровский подчеркнул, что Кальницкая внесла значительный вклад в музейное сообщество, всегда будучи источником идей и успешно реализуя их. Он отметил её заслуги в преобразовании Инженерного замка и инициативы в Петергофе, выразив надежду, что её идеи и принципы сохранятся в будущем.

К соболезнованиям присоединился искусствовед и куратор Русского музея Александр Боровский, который подчеркнул, что Кальницкая была жизнелюбивым и энергичным человеком. Он отметил, что её болезнь стала неожиданностью для многих, так как она всегда была полна жизни, юмора и воспоминаний о детстве.

Боровский также отметил её значительный вклад в развитие музеев и организацию новых отделений на её территории, назвав её одним из самых ярких и позитивных людей в музейном мире.

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