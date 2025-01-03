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В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снега и обледенения

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопадов и обледенения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидрометцентра.

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снега и обледенения
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Предупреждение действует до 22:00 3 января, с прогнозом сильного снега в некоторых районах. «Желтый» уровень сигнализирует о потенциальной опасности погоды.

Правительство Петербурга призвало водителей быть особенно осторожными на дорогах и, по возможности, избегать поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП. Пешеходам рекомендовано проявлять внимательность и осторожность в условиях ухудшения погоды.

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